T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evlere çarpmasın diye denize yöneldi

İzmir’de bir eğitim uçağı Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düştü. Uçakta bulunan iki pilot aranıyor.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - İzmir’de bir eğitim uçağı Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düştü. Uçakta bulunan iki pilot aranıyor. Görgü tanıkları pilotun uçak evlere çarpmasın diye denize yöneldiğini anlattı.




Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalanan T 37 eğitim uçağı, Güzelbahçe ilçesinin Altınoluk mevkisi açıklarında saat 12.10’da denize düştü.


NTV canlı yayınında konuşan görgü tanıkları evlere çarpmaması için pilotun uçağı denize yöneldiğini anlattı. Ayrıca uçaktan atlayan olmadığını da vurguladılar.


Kaza yapan uçağa ulaşılması için Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları bölgeye gitti.


Sahil güvenlik dalgıçları ile dalgıç polisler, denizde arama çalışmalarına başladı.


İzmir Valisi Cahit Kıraç, kesin olmamakla birlikte uçakta öğretmen ile öğrencisinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24