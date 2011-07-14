Evlere çarpmasın diye denize yöneldi

T24 - İzmir’de bir eğitim uçağı Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düştü. Uçakta bulunan iki pilot aranıyor. Görgü tanıkları pilotun uçak evlere çarpmasın diye denize yöneldiğini anlattı.







Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalanan T 37 eğitim uçağı, Güzelbahçe ilçesinin Altınoluk mevkisi açıklarında saat 12.10’da denize düştü.



NTV canlı yayınında konuşan görgü tanıkları evlere çarpmaması için pilotun uçağı denize yöneldiğini anlattı. Ayrıca uçaktan atlayan olmadığını da vurguladılar.



Kaza yapan uçağa ulaşılması için Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü dalgıçları bölgeye gitti.



Sahil güvenlik dalgıçları ile dalgıç polisler, denizde arama çalışmalarına başladı.



İzmir Valisi Cahit Kıraç, kesin olmamakla birlikte uçakta öğretmen ile öğrencisinin olduğunun tahmin edildiğini söyledi.



