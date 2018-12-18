Evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kendilerine aile görüntüsü verip, girdikleri apartmanlarda çaldıkları kapı ziline cevap vermeyen evlerden hırsızlık yapan 5\'i kadın 6 akraba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Aralık günü Hassas Mahallesi\'nde bir evde meydana geldi. Akraba olan Aysel I. (29), Raziye I. (52), Nafiye P. (27), Aysun G. (21) ve Sevgi I. (26), yanında 5 yaşındaki kızıyla birlikte kendilerine aile görünümü verip bir apartmana girdi. Binadaki evlerin kapı zillerini çalıp, evde biri olup olmadığını kontrol eden 5 kadın, evde kimsenin olmadığı bir evin kapısını zorla açıp içeri girdi. Kadınlar evden 10 bin lira değerinde altın takı ile bin 500 lira değerinde parfüm ve süs eşyası çalıp, binadan uzaklaştığı sırada durumu fark eden çevredeler polise haber verdi. 5 kadın, sokak içinde kendilerini bekleyen Özgür T.\'nin (25), otomobiline bindiği sırada polis tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada 6 kişinin aynı mahallede, 30 Eylül günü aynı yöntemle 4 evden 20 bin lira, bin 200 euro ve 70 bin lira değerinde altın takı çaldığı saptandı. 5\'i kadın 6 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI