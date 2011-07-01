-EVLENMELER DE BOŞANMALAR DA ARTTI ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde 99 bin 659 çift evlendi, 31 bin 413 çift boşandı. TÜİK, 2011 Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan ilk çeyreğe ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Bu yılın ilk çeyrek verilerine göre, 3 aylık dönemde 99 bin 659 çift evlendi. Evlenenlerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış meydana geldi. Evlenme sayısında en büyük artış yüzde 10,3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, en büyük düşüş ise yüzde 6,2 ile Batı Karadeniz Bölgesinde görüldü. -İSTANBULLULAR GEÇ EVLENİYOR- İlk çeyrekte, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,2, kadınlarda 22,8 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3,4 oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27, kadınlarda 23,7 ile İstanbul'da görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,2 ile Batı Karadeniz, kadınlarda 21,8 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde görüldü. Söz konusu dönemde boşanma sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış meydana geldi. 2010 yılı birinci çeyreğinde 31 bin 298 çift boşanmıştı, rakam bu yılın aynı döneminde 31 bin 413'e yükseldi. Boşanma sayısında en fazla artış, yüzde 7,3 ile Batı Marmara Bölgesinde gözlendi. Bu dönemde boşanma sayısında en fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde meydana gelen boşanmaların yüzde 40,7'si, evliliğin ilk 5 yıllık döneminde gerçekleşti. Boşanmaların yüzde 23,8'i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde meydana geldi.