Evlenmek istemeyen genç kıza tecavüz odası!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18 yaşındaki Ö.A. nişanlısı 28 yaşındaki T.G.’den ayrılma kararı alınca, iki aile fertleri akıl almaz bir plan yaptı. Tecavüz odası kurdu. Ö.A. ve bir otelde çalışan T.G., ailelerinin rızasıyla 4 ay önce nişanlanmıştı. Ancak son 1 aydır nişanlı çiftin arasına soğukluk girdi.

Ayrılmak isteyen Ö.A., bunu nişanlısı T.G. ile annesi S.A. ve babası S.A.’ya anlattı. Karşı çıkan Ö.A.’nın anne ve babası, iddiaya göre kızlarına T.G. ile evlenmesi konusunda baskı yaptı. T.G. de nişanlısının ayrılma isteğini babası N.A.’ya anlatarak yardım istedi. Bunun üzerine bir araya gelen iki aile çiftin evlenmesi için birlikte hareket etmeye karar verdi.

Aileler, önce büyü yapılmış olabileceği gerekçesiyle genç kızı hocalara götürdü. Okutup üfletilen Ö.A. ayrılma kararından dönmeyince tekrar bir araya gelen iki ailenin fertleri, akıl almaz bir plan yaptı. Plan Ö.A.’nın anne ve babası tarafından da onaylanınca devreye sokuldu. Hocaya götürmek bahanesiyle Fethiye’ye bağlı Bozyer Köyü’ndeki evinden alınan Ö.A., Gökben Köyü’nde, T.G.’nin halası H.C.’nin evine götürüldü. Genç kızı evde T.G.’nin akrabaları karşıladı.

İddiaya göre Ö.A.’ya, T.G. ile evlenip evlenmeyeceğini soran aile bireyleri ’Hayır’ yanıtını alınca, genç kızı evin yatak odasına kilitledi. Daha sonra Ö.A.’nın yanına nişanlısı T.G. girdi. Kapı aile bireyleri tarafından çiftin üzerine kilitlenince genç kız çığlık atarak yardım istedi, ancak sesini kimseye duyuramadı.

T.G., iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen Ö.A.’nın üzerine saldırarak cinsel ilişkiye zorlamaya başladı. Tecavüz girişimi 3 saat devam etti. Bu sırada T.G.’nin babası ve akrabaları yatak odası kapısında, Ö.A.’nın anne ve babası ise kendi evlerinde ilişkinin tamamlanmasını bekledi. 3 saat sonunda T.G.’nin tüm girişimlerine karşı koyan Ö.A., nişanlısının odadan çıkmasını fırsat bilerek evin penceresinden atladı.

Ailece gözaltı

Kaçmaya başlayan Ö.A., yoldan geçen bir minibüse binerek Fethiye Jandarma Karakol Komutanlığı’na ulaşmayı başardı. Genç kızın olayın detaylarını anlatıp şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Ö.A.’nın 43 yaşındaki annesi S.A., 44 yaşındaki babası S.A, ayrılmak istediği nişanlısı T.G. ile 33-58 yaşları arasındaki 6 yakını önceki gün gözaltına alındı. ’Tecavüze yardım ve yataklık’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan sanıklar, Fethiye ve Muğla cezaevlerine gönderildi. (Radikal)