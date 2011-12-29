-Evlenmeden önceki ilişkisi nedeniyle 77 yıllık karısına boşanma davası açtı ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - İtalya'da eşinin 1940'lı yıllarda bir başkasıyla yaşadığı ilişkisine ait mektuplarını bulan 99 yaşındaki adam, 96 yaşındaki karısına boşanma davası açtı. Antonia C, Noel'den birkaç gün önce eski bir dolabın çekmecesinde karısının evlenmeden önceki ilişkisine ait aşk mektuplarını buldu. Antonio C.'nin mektupları göstermesi üzerine 77 yıldır birlikte olduğu eşi Rosa C, evliliğinden önceki ilişkisini itiraf etti ancak kocasını boşanmaktan vazgeçirmeye ikna edemedi. Mahkemenin çiftin ayrılmasına karar vermesi durumunda, dünyanın en yaşlı boşanan çifti olacak İtalyan çiftin, 5 çocuğu, 12 torunu ve bir de torunun çocuğu bulunuyor.