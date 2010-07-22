-EVLENME HAYALİ KURARKEN DOLANDIRILDILAR ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Antalya Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, altı ilde, kırsal kesimde yaşayan bazı yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle binlerce liralık ziynet eşyası aldırarak dolandırdıkları iddia edilen 5'i kadın 7 zanlıyı eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesinde Bilal K, aracılar vasıtasıyla evlenmek amacıyla tanıştığı bir kadın ve ailesi görünümündeki kişilerin evlilik hazırlığı için kendisine 3 bin 290 TL'lik ziynet eşyası aldırdıklarını, görüşmelerin sürmesine rağmen evliliğin gerçekleşmediğini, ziynet eşyalarının geri verilmediği belirterek, dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şikayetle ilgili soruşturma ve zanlıların tespitine yönelik sürdürdüğü takibi sonucu, aynı zanlıların, Antalya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Uşak ve Denizli'de de çok sayıda kişinin, evlenme vaadiyle binlerce liralık ziynet eşyası aldırarak dolandırıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren Aksu polisi, altı ilin çeşitli ilçelerindeki kırsal kesimde 50 yaşın üzerindeki erkeklerle tanıdıklar aracılığıyla bağlantı kurdukları ve evlenecek gelin adayı bulduklarını söyleyerek görüşmelere başlayan zanlıların, birbiriyle bağlantılı olarak hareket ettiklerini belirledi. Yapılan takibin ardından Denizli, Antalya ve Konya'da merkez bazı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.A. (36), F.K. (41), E.B. (52), F.Y. (51), S.Y. (25) adlı kadınlar ile yaşlı erkeklerle görüşmelerde aracılık yaptıkları iddia edilen E.S. (39) ile A.Ü.D. (38) yakalandı. -SAHTE İSİMLERLE EVLİLİK HAZIRLIKLARI- Kadın zanlılardan Denizli'de yaşayan E.A. ile Antalya'da yaşayan E.B'nin, eşleri ölen ve evlenmek isteyen yaşlı erkekleri aracılar kanalıyla öğrendiği, tanıştığı şikayetçi erkeklere Antalya ve çeşitli illerde uygun eş adayı bulunduğunu söyleyerek organizatörlük yaptıkları iddia edildi. Kadın zanlılardan S.Y, F.Y. ve F.K'nın ''gelin adayı'' olarak yaşlı damat adaylarına gösterildiği, bu görüşmelerde tarafların anlaşması üzerine evlilik alışverişi ve ziynet eşyası alımlarının yapıldığı saptandı. Konya Beyşehir'de yakalanan E.S. ile A.Ü.D'nin de bölgedeki dolandırıcılık olaylarında organizatörlük yaptıkları öne sürülürken, 7 zanlının, evlenmeyi isteyen yaşlı vatandaşlarla hazırlıklar için süren bir kaç haftalık görüşmelerde, ''aile ziyaretlerinde'' 3 binden başlayan ve 10 bini aşan rakamlarda ziynet eşyası aldırdıkları iddia edildi. Aile görünümü veren kadın ve erkek zanlıların, tanıştıkları damat adaylarına evlilik hazırlığı süreçlerinde sahte isimler söyledikleri, nikah günü alınmadan hemen önce ortadan kayboldukları belirlendi. Düzenlenen operasyonla, sahte isimler kullanılarak ve yer değiştirilerek zanlılar tarafından uzun süredir gerçekleştirilen dolandırıcılıkların ortaya çıkarıldığı belirtilirken, tüm zanlıların hırsızlık ve dolandırıcılıktan suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Şikayetçi olan 10 yaşlı vatandaşın ihbarına göre, zanlıların bu kişileri yaklaşık 50 bin TL dolayında dolandırdıkları iddia edildi. Polis, zanlıların eylemlerde birlikte hareket etmeleri dolayısıyla soruşturmayı ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yapmak'' suçlaması kapsamında sürdürüyor. Bu arada Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 7 zanlıya Antalya Adliyesinde sağlık raporu alınırken, kadın zanlıların gazetecilere ve gözaltındaki erkek zanlılara tepki gösterdikleri görüldü.