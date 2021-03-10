Evlenecek çiftlere "Suriye altını" uyarısı

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başlaması beklenen düğünlerin en önemli geleneklerinden olan altın satışlarında artış olacağını ifade etti. Özdinç, evlenecek çiftleri, düşük ayarlı Suriye altını ve sahte altın alımına karşı uyardı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte uzun süre ertelenen düğünlerin başlaması beklenirken, Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, altın alacak çiftlere önemli uyarılarda bulundu.



21 ayar olan ve Suriye altını olarak bilinen altının uzmanlar tarafından bile ayırt edilmesinin güç olduğunu dile getiren Özdinç, 22 ayarlı altın ile arasında ciddi fiyat farkı olduğunu ve hem kuyumcu esnafının hem de altın alacakların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

"Bu altınlar düşük ayarlı olduğu için daha ucuz"

Sedat Özdinç, kentte 53 Suriyeli kuyumcu olduğunu ve bu esnafın genelde 21 ayar altın satışı yaptıklarını dile getirerek, "Suriyeli esnafımız Gaziantep'teki atölyelerden yapılmış olan bilezikleri satıyorlar. Bu tür bileziklere 21 ayar deniliyor ve 21 ayar olarak alınıp yine 21 ayar olarak satılıyor. Bu altınları genelde Suriyeliler satın alıyor. Ancak, fark etmeden alacak olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü piyasada bulunan bu altınlar düşük ayarlı olduğu için bizlerin sattığı altınlara göre daha ucuz. Altın alacak olanlar damga ve patent yazılarına dikkat etsinler.



Bu damga ve patentte 21 ayar olduğu zaman 875, 22 ayar olduğu zaman 916 yazar. Özellikle başlaması beklenen düğün sezonunda çiftlerimizin mağdur olmaması için buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yine çok fazla sahte altın mağdurları var ve vatandaşların bu duruma düşmemek için mutlaka bildikleri ve güvendikleri adreslerden alışveriş yapsınlar" diye konuştu. (DHA)