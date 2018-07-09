Evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk ailesinden alındı

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde 22 yaşındaki M.Ş. ile evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından ailesinden alınarak Çocuk İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan anne ile çocuğun evlendirilmek istendiği kişi, Jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anne ve evlendirileceği kişi gözaltına alındı

Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yaşındaki S.E.’nin, ailesi tarafından 22 yaşındaki M.Ş. ile evlendirileceğini belirledi. Bunun üzerine çocuğun ailesi ile yaşadığı kırsal Sarıbey Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenlendi. S.E., ailesinden alındı. Jandarma, çocuğun evlendirileceği M.Ş. ile annesi S.E.’yi gözaltına aldı.

Avukat ve pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E., Turgutlu İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, gözaltındaki M.Ş. ile kızın annesi S.E. serbest bırakıldı.

(DHA)