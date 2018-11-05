Evlendikten 2 saat sonra helikopter kazası geçirip, öldüler

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan bir çift, düğünlerinden bir helikopterle ayrıldıktan sonra kaza yapıp hayatını kaybetti. William Byler ve Bailee Ackerman çifti, düğünden ayrılmadan önce helikopterin önünde ve içinde yüzüklerini göstererek fotoğraflar çektirmişlerdi.

Düğün, damat Byler'ın dedesinin çiftliğinde yer aldı ve düğüne katılan aile arkadaşlarından biri geceyi "bir peri masalı düğünüydü" diyerek tanımladı.

Çift, evlilik yeminlerini ettikten yaklaşık bir buçuk saat sonra çiftlikten ayrılmak üzere damadın 'aile helikopterine' bindiler ve ailelerine veda ederek havalandılar. Çiftin bir aile arkadaşının açıklamalarına göre helikopter çiftlikten yaklaşık iki kilometre sonra bir tepenin kenarına çarptı. Kazada Byler ve Ackerman çiftiyle birlikte helikopterin pilotu da hayatını kaybetti.

Byler ve Ackerman Sam Houston Devlet Üniversitesinde öğrenciydi. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu kaza ile ilgili inceleme yapılacağını açıkladı.