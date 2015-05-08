'Evlen benimle Harry' diyen kadın, prensin dudağından öptü

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşanan bir olay Galler Prensi Harry’i zor durumda bıraktı. Sidney Opera Evi önünde yaşanan olayda, “Son şansın Prens Harry, benimle evlen” dövizi taşıyan Victoria McRae isimli genç kız, Prens Harry’ye onunla evlenmek isteyip istemeyeceğini sordu.

Prensin kibarca reddettiği 21 yaşındaki genç kız, prensi öpmek istediğini söyleyince, Prens, “Yanaklarımdan öpebilirsin” cevabını verdi. Ancak genç kız bununla yetinmeyerek prensi dudaklarından öptü. Olaydan sonra konuşan genç kız “Prens Harry inanılmazdı, onu öptüm ve aramızda inanılmaz bir kimya oluştu” dedi.