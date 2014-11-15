T24 LogoT24 Logo
Dünya

Evlatlık verilen Güney Koreli ikizler 25 yıl sonra kavuştu!

Aileleri tarafından doğdukları gün iki aileye evlatlık verilen ikiz kardeşler, Facebook sayesinde birbirlerine kavuştu

15 Kasım 2014 16:57

Anne ve babaları tarafından doğdukları gün iki farklı aileye evlatlık verilen ikiz kardeşler tam 25 yıl sonra Facebook sayesinde birbirlerine kavuştu. 

Güney Kore’de doğan ikizlerin annesi bebeklerden birini ABD’de bir aileye diğerini ise Fransa’da bir aileye evlatlık verdi. Anais Bordier’ın arkadaşı Facebook’ta bir video izleyince gerçek ortaya çıktı. Videoyu gören Bordier gözlerine inanamadı. Karşısındaki tıpatıp ikiziydi.

 

DNA testi yaptırdılar    

 

Dailymail’de yer alan habere göre, internet üzerinden konuşmaya başlayan Anais Bordier ve Samantha Futerman, sohbet ilerledikçe evlatlık verildiklerini anladılar. DNA testi ikiz kardeş olduklarını ispatladı. Bir seneye yakın sanal ortamda konuşan kardeşler İngiltere’de bir araya geldiler. Farklı ülkelerde yaşayan ikiz kardeşler her gün saatlerce internet üzerinden görüntülü konuşma yaptıklarını söyledi.

ETİKETLER

güney koreamerikaevlatlıkikiz25 yılfransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24