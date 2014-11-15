Evlatlık verilen Güney Koreli ikizler 25 yıl sonra kavuştu!

Anne ve babaları tarafından doğdukları gün iki farklı aileye evlatlık verilen ikiz kardeşler tam 25 yıl sonra Facebook sayesinde birbirlerine kavuştu.

Güney Kore’de doğan ikizlerin annesi bebeklerden birini ABD’de bir aileye diğerini ise Fransa’da bir aileye evlatlık verdi. Anais Bordier’ın arkadaşı Facebook’ta bir video izleyince gerçek ortaya çıktı. Videoyu gören Bordier gözlerine inanamadı. Karşısındaki tıpatıp ikiziydi.

DNA testi yaptırdılar

Dailymail’de yer alan habere göre, internet üzerinden konuşmaya başlayan Anais Bordier ve Samantha Futerman, sohbet ilerledikçe evlatlık verildiklerini anladılar. DNA testi ikiz kardeş olduklarını ispatladı. Bir seneye yakın sanal ortamda konuşan kardeşler İngiltere’de bir araya geldiler. Farklı ülkelerde yaşayan ikiz kardeşler her gün saatlerce internet üzerinden görüntülü konuşma yaptıklarını söyledi.