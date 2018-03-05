Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü\'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan saz kedisi, deniz kaplumbağası ve turna popülasyonunu artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında Doğal Hayatı Koruma Vakfı\'nın (WWF) başlattığı, \'Evlat edinme\' kampanyası devam ediyor.

Bölgede koruma altındaki nadir alanlardan Akyatan Lagünü\'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası, halkın günlük yaşamına kapalı tutuluyor. Lagünün gelişiminin bozulmaması için kumsalın bile kullanılmasına izin verilmiyor. Yaban hayatı geliştirme sahası, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. WWF görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, nesli tükenen ve koruma altında olan türler arasında bulunan saz kedisi, deniz kaplumbağası ve turnalar için ayrıca çaba harcıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda tespit edilen saz kedisi sayısı, alanın kilometrekare başına düşen canlı açısından dünyadaki en zengin bölgeler arasında olduğu belirlendi. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlayabilecekleri hayvanların azalmasıyla nesilleri tehlike altında olan saz kedilerinin popülasyonu bölgede artış gösteriyor. Bu çalışmalar çerçevesinde saz kedilerinin sayısı 100\'ü aştı.

95 MİLYON YILDIR YAŞIYORLAR

Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası da, yine nesli tükenen ve koruma altında tutulan deniz kaplumbağalarına da ev sahipliği yapıyor. Her yıl WWF görevlileri, dişi kaplumbağaların kumsalda açtıkları çukurlara bıraktığı yumurtaları özellikle yırtıcı hayvanlardan koruyor. 95 milyon yıldan bu yana yaşadığı bilinen deniz kaplumbağalarının, ömürleri boyunca karada bulunduğu kısa süre içinde ölmemesi için çaba harcanıyor. Ayrıca dünyada 15 türü bulunan turnanın, \'Grus grus\' türü, sadece Türkiye\'de yaşıyor. Ancak turnaların da Türkiye popülasyonu tehdit altında bulunuyor. Türkiye\'de kış mevsimini geçiren turnaların büyük bölümü Çukurova deltalarında bulunuyor.

\'SEMBOLİK OLARAK EVLAT EDİN\'

WWF\'nin korunup, popülasyonlarının artması için mücadele verilen hayvanlar için başlatılan \'Evlat edinme\' kampanyası ise devam ediyor. Hayvanseverler 40, 75 ve 120 lira tutarlarında bağışlarla nesli tükenen bu hayvanları sembolik olarak evlat edinebiliyor. Evlat edinilebilecek hayvanlar arasında ayrıca yunus, orfoz, panda, kutup ayısı ve kaplan da bulunuyor. WWF, evlat edinme durumunda yapılan bağışa göre sertifika ve özel hediyeler gönderiyor.



FOTOĞRAFLI