'Evlat nöbeti' tutan aileler siyah çelenk bırakmak istedi; HDP Genel Merkezi önünde gerginlik yaşandı

HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen 'evlat nöbeti'ndeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.
Evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP'liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.
Bu sırada Genel Merkeze gelen bir milletvekiline aileler yönelik tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.