Evlat hasretine 'yatılı' çözüm

Çin’in Hubei Eyaleti’ndeki bir üniversite, çocuklarını bu okula yollayan ailelerin ’boş yuva’ sendromunu yıkmak için ilginç bir yola başvurdu.



Wuhan kentindeki Merkez Çin Üniversitesi, aileleri okulun spor salonunda salonunda matlar üzerinde ağırlayarak çocuklarından ilk gün yalnız kalmamalarını sağladı.



Üniversite yaklaşık 350 ebeveyne mat ve uyku tulumu verip, geceyi geçirmelerini sağladı. Ailelerinden ayrılarak yurtlarda kalan öğrencilerin ise üniversitede ailelerinin ağırlanmasına ne tepki verdikleri bilinmiyor.