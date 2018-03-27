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Evlat edindikleri çocukla evlerine dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AMASYA'dan evlat edindikleri 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Düzce'ye giden ailenin bulunduğu otomobil, Bolu'da bariyerlere çarptı

27 Mart 2018 21:09

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- AMASYA\'dan evlat edindikleri 3 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Düzce\'ye giden ailenin bulunduğu otomobil, Bolu\'da bariyerlere çarptı. Kazada, çocuğun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların durumumun iyi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM\'in Elmalık mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden N.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü N.Y., R.Y., B.Y. ve A.Y. ile C.K. (3) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
25 yıldır evli olan R.Y. ve A.Y.\'nin çocukları olmaması nedeniyle Amasya\'dan evlat edindikleri C.K. ile birlikte Düzce\'deki evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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