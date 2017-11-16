'Evlat', 17 kilo esrarı buldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal İlçesi\'ndeki iki ayrı eve yapılan jandarma operasyonunda 17 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri önceki gün Çal İlçesi İsabey Mahallesi\'nde uyuşturucu madde bulunan iki adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerdeki aramalara \'Evlat\' isimli eğitimli narkotik köpeği de katıldı. Köpek, evlerde gizlenen 17 kilo esrarı buldu. Operasyonda bir de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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