'Evladım, öz vatanında parya muamelesi gördü'

İmam hatip liseleriyle ilgili konuşan Erdoğan 'Ben kızımı imam hatip okuyabilmesi için Araklı'ya gönderdim kimseye duyurmadan. İlk defa açıklıyorum' dedi.

Başbakan Erdoğan, geçmiş dönemde meslek liselerinin önünde bulunan katsayı engeli nedeniyle mağduriyetler yaşandığını belirterek, "Benim kendi çocuklarım bu ülkede katsayı engeline katıldı. Başörtü engeline takıldı. Öz yurdunda, öz vatanında parya muamelesi gördü. Ama şimdi onlar artık geride kaldı. Benim kızım imam hatip okuyamamayla karşı karşıya kaldı. Ey gidi günler. Ben kızımı Araklı'ya gönderdim, kimseye duyurmadan burada okuttum. İlk defa açıklıyorum... Burayı bitirdikten sonra da yurt dışına gönderdim, gitti Amerika 'da okudu. Ondan sonra İngiltere 'de masterını yaptı. Bak demek ki başörtülü de okuyabiliyormuş" dedi.