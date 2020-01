Evkur Yeni Malatyaspor'un hedefi Beşiktaş galibiyeti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor\'un forveti Eren Tozlu ile defans oyuncusu Aly Cissokho, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 13\'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü. Düz koşu ve pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra taktik antrenmanı ile çalışmayı bitirdiler. Takımın forvet oyuncusu Eren Tozlu, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ancak bunu aşacaklarına inandığını belirterek, şöyle dedi:

\"Alanyaspor karşısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibin karşısında kaçırdığımız net gol pozisyonlarımız vardı. Eğer o topları gol olarak değerlendirseydik şuan her şey daha farklı olabilirdi. Önceki hafta Başakşehir maçında da aynı durumu yaşadık. Takımın bulunduğu durum itibariyle kötü bir konumda olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin normal seyrinde gittiği ve daha da iyi şeylerin bizi beklediğine inanıyorum. Goller illaki gelmeye başlayacaktır. Her maç böyle kısır geçecek diye bir şey yok. Yaklaşık 10 gün kadar takımdan ayrıydım ve sakatlıktan yeni kurtuldum. Biraz kondisyon eksikliğim vardı. Teknik heyetle bir istişare yapmıştık. Hocamızın kararı Batuhan yönünde oldu. Beşiktaş maçına kadar iyi hazırlanacağız. Güçlü bir takımla oynayacağımızı herkes biliyor ama goller gelebilir neden olmasın. Kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak inşallah istediğimiz bir sonuçla stattan ayrılırız.\"

Malatya ekibinin savunma oyuncusu Aly Cissokho ise, son iki maçta güzel futbol ortaya koyduklarını ancak galibiyet alamadıklarını ifade ederek, \"Son haftalarda 1-0 kazandığımız iki maçtan sonra karşılaştığımız rakiplere kıyasla çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama gol yollarında sıkıntı yaşamaya başladık. Bu sorunun üstesinden gelmek ve gol atmak için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Takımın başına bir buçuk ay önce yeni gelen teknik direktörümüz ile birlikte daha iyi çalışıyoruz. Defansı çok çalıştık zaten o da belli oluyor artık daha az gol yiyoruz. Tabi ki gol yolları içinde aynı ciddiyetle çalışmamız gerekiyor. Öte yandan şansında bizim yanımızda olması gerektiğini de düşünüyorum. Özellikle son iki maçta bulduğumuz gol pozisyonlarında şans bizimle değildi ve topu bir türlü filelerle buluşturamadı. Ofansif bir takımdan başka bir ofansif bir takıma geldim. Doğal olarak defansif anlamda çok koşmamız ve rakibinizi saha içerisinde iyi takip etmeniz gerekiyor. Buna alışmam evet biraz zaman alacaktır. Sağlığımla alakalı hiçbir problemim yok. Bende kendimle ilgili her şeyin farkındayım, zaten ilerleyen sürelerde bunu herkes en iyi şekilde görecektir\" diye konuştu.

