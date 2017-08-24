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Spor

Evkur Yeni Malatyasporlu Mina iddiaları yalanladı: "Beşiktaş ile görüşmedim"

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Arturo Mina, hakkında yayınlanan 'Beşiktaş'la görüşüyor' iddialarına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi

24 Ağustos 2017 18:21

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un yeni transferi Arturo Mina, hakkında yayınlanan \'Beşiktaş\'la görüşüyor\' iddialarına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Mina, Yeni Malatyaspor\'da forma şansı bulacağına inandığını maçlar için hazır olduğunu, hocanın görev vermesi halinde ter dökmeye hazır olduğunu kaydetti. Salı günü Malatya\'ya gelen Mina, Orduzu Pınarbaşı Mevkii\'nde bulunan Nurettin Soykan Tesisleri\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arturo Mina Cumartesi günü Antalyaspor maçında oynamayı beklediğini ifade ederken \"Yeni takımımdan çok mutluyum. Tüm taraftarları maça davet ediyorum\" dedi.
\"HERYERDE REKABET VAR\"
Evkur Yeni Malatyaspor\'un kadrosuna yeni katılan Batuhan Altıntaş kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
\"Hedefleri olan bir insanım. Burada oynamaya geldim. Her yerde rekabet var. Çalışıp en iyi şekilde burada kendimi göstermek istiyorum. Kasımpaşa\'da orta bir sezon geçirdim, çok da iyi değildi. Sakatlık yaşadım. Belki daha çok şans bulup, daha iyi oynayabilirdim. Şimdi buradayım, iyi oynayıp gol atıp takıma faydalı olmak istiyorum. Takımla çalışmaya başladım. Çok kısa bir süre geçti. Ancak, güzel ve sıcak bir ortam görüyorum. Başarılı olmamak için bir neden görmüyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan genel detaylar
- Mina ve Batuhan\'ın açıklamaları 

HABER - KAMERA: TAHA AYHAN/MALATYA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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