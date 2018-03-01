Evkur Yeni Malatyasporlu Aytaç ve Dia gençlerle buluştu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile Issiar Dia, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın desteklediği \'Gençlerin Projeleri Destek Programı\' kapsamında Malatya\'da bir kafede söyleşi yaptı.

Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sarı- kırmızılı takımın oyuncularından Aytaç Kara ve Issiar Dia hem tecrübelerini paylaştı hem de gençlerin sorularını cevapladı.

KARA: \"MALATYASPOR\'U SEÇMEM DOĞRU KARAR\"

Trabzonspor\'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Aytaç Kara, futbolda her zaman her şeyin yolunda gitmediğini belirterek, \"Her şeyin bazen bir yeri ve zamanı oluyor. Bende şansız sakatlıklar yaşadım. Üst üste iki büyük sakatlık geçirdim. Kendim için yeni bir yol çizerek, plan yapmam gerekiyordu. Trabzonspor\'dan ayrılırken tabii ki dezavantajların olacağını biliyordum ama avantajlarımın daha çok olduğuna inandığım için ayrıldım. Bu yolda da Malatyaspor\'u seçmem benim için çok doğru bir karar oldu. Çok şükür sezon başından beri her şey istediğim gibi gidiyor. Kalan maçlarımızda da inşallah her şey istediğimiz gibi gider\" dedi.

DİA: \"FENERBAHÇE BENİM ESKİ TAKIMIM AMA...\"

Senegalli orta saha oyuncusu Dia\'da, Fenerbahçe maçına kadar performansının yüzde yüzünü yakalayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Fenerbahçe maçından önce Atiker Konyaspor maçımız var. O maçta alınacak olan 3 puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe benim eski takımım ama ben Yeni Malatyasporluyum. Yeni Malatyaspor\'un 3 puan alması içinde elimden geleni yapacağım.\"

Söyleşi sonrası Anadolu Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Kırma, Aytaç ve Dia\'ya isimlerinin yazılı olduğu bakır tepsi, kalem ve Kuran-ı Kerim meali hediye etti.

Ayrıca Kara ve Dia, soba başına geçerek, gençlerle birlikte kestane pişirdi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ı Malatya\'ya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Aytaç Kara\'nın konuşması

- İssiar Dia\'nın açıklaması

- Katılanlardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

