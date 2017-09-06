Evkur Yeni Malatyaspor’da Dia ve Turgut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

MALATYA, (DHA)- Evkur Yeni Malatyaspor’un golcü oyuncusu Issıar Dia, “Fenerbahçe’de bulduğum şansı ve topu burada bulmam biraz zor. Fenerbahçe biraz ofansif bir takımdı. Bizde Fenerbahçe gibi ofansif bir takım olmaya çalışıyoruz. Fakat bizim biraz zaman ihtiyacımız var” dedi. Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuları Issıar Dia ve Turgut Doğan Şahin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı siyahlı takımın İnönü Stadı’ndaki antrenmanı öncesi konuşan Dia ve Turgut, ligde ilerleyen haftalar öncesi camiaya umut verdi.

Kendi performansına ve takımın üç haftalık performansına değinerek sözlerine başlayan Issıar Dia, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Her geçen gün daha iyi oluyorum. İnşallah bu performansım artarak devam edecek. Bu performansımın üstüne birde gol eklersem, takıma daha da katkı sağlarım. Ligde üç hafta geride kaldı. Bu üç haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak, 4 puan topladık. Üç haftalık tablo için toplanan 4 puan kötü değil. Şuanda ligdeki bütün takımlar tam anlamıyla hazır değil. Gün geçtikçe takım olarak hazır hale gelerek, güzel işlere imza atmak istiyoruz” dedi.

“OFANSİF OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Dia, \"Fenerbahçe’de pas alışverişi biraz daha fazlaydı, Malatyaspor’da pas alışverişlerinde zorlandığın oluyor mu?\" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

“Fenerbahçe’de bulduğum şansı ve topu burada bulmam biraz zor. Fenerbahçe biraz ofansif bir takımdı. Bizde Fenerbahçe gibi ofansif bir takım olmaya çalışıyoruz. Fakat bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Evkur Yeni Malatyaspor takımı olarak her gelen pozisyonu ve şansı değerlendireceğiz. Ligde aldığımız puanların üstüne daha da koyarak ilerleyeceğiz” diye koruştu.

“KONUŞMAM YANLIŞ OLUR”

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündeminde bulunan Musa Sow transferi hakkında konuşmaktan kaçınan Dia, “Musa Sow transferi hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Konuşmakta yanlış olur. Takımdaki oyuncular hakkında bir şey sorarsanız, söyleyebilirim. Musa Sow hakkında konuşmam yanlış olur” ifadelerini kullandı.

“3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ”

Kasımpaşa maçına üç puan çıkacaklarını dile getiren Dia, “Bu ligde bütün takımlar iyi. Zorlu bir İstanbul deplasmanı bizi bekliyor. Kasımpaşa çok iyi bir takım. Bizde çok iyi çalışıyoruz. İnşallah oradan üç puanla dönmeye çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

“BİZDEN ÇOK DEĞER VERİLİYOR”

Tecrübeli orta saha oyuncusu Turgut Doğan Şahin, Türkiye’de yabancı futbolculara Türk futbolcudan çok değer verildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Yabancı kontenjanına gelirsek eğer, biz Türk futbolcuların eleştirilme nedeni, Yabancı futbolculara Türklerden daha fazla değer verilmesi. Yabancı futbolcunun gelmesine biz Türk futbolcular olarak karşı çıkmadık, çıkmayız da. Fakat Türkiye’de olan yabancı hayranlığı yeteneğin önüne geçiyor. Yeter ki yabancı futbolcu olsun mantığına karşıyız\" dedi.

“GÜÇLÜ BİR RAKİP, İYİ ÇALIŞTIK”

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ve üç puan için gideceklerini sözlerini ekleyen Şahin, “Takım olarak iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen takım arkadaşlığımız üst seviyede. Haftalar ilerledikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu hafta eski takımım ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü bir rakip. Deplasmanda oynayacağız. Bu Milli maç arası bize iyi geldi. İyi çalıştık. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizi iyi analiz edip, hocamızın vereceği iyi bir taktikle deplasmandan kazanıp döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

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