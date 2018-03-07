Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe taraftarından bilet tepkisi

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)

Evkur Yeni Malatyaspor\'un, hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarına, her iki takımın taraftarı Passolig kartlarını yakarak tepki gösterdi.

Lig\'de üst üste ikinci galibiyetini alan ve 4 maçtır yenilmeyen Evkur Yeni Malatyaspor\'da açıklanan Fenerbahçe maçı bilet fiyatları tartışmalara neden oldu. Bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından her iki takım taraftarı, özellikle sosyal medyada tutarın yüksek olmasından yakınarak tepkilerini dile getirdi. Bazı Malatyaspor taraftarları, Passolig kartlarını yakarak, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek\'e sesledi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk olacakları maçta taraftarları için açıklanan bilet fiyatlarına tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Malatya ekibinin PFDK\'ya sevk edilmesini istedi. Ligin ilk yarısında Galatasaray ve Beşiktaş\'ı sahasında konuk eden Yeni Malatyaspor, bilet fiyatlarını, misafir tribün 7.50 TL, ev sahibi tribünler 10, 15, 20, 25 en fazla 50 TL olarak belirlemişti. Ayrıca Fenerbahçe maçı için 2 bin 500 bilet satıldığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori 125 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 100 TL, 4. Kategori 75 TL, 5. Kategori 50 TL, Misafir 130 TL

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftarın Passolig kartını yakması

- Taraftarın konuşması

- Passolig kartını sobaya atması

(FOTOĞRAFLI)

