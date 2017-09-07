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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: Transfer konusunda son güne kadar her şey olabilir

MALATYA, (DHA)- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Transfer konusunda son güne kadar her şey olabilir

07 Eylül 2017 16:35

MALATYA, (DHA)- Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, \"Transfer konusunda son güne kadar her şey olabilir. İhtiyaç duyduğumuz mevki ile ilgili arayışlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar yeni transferleri takıma kazandıracağız\" dedi.
Sportif Direktör Ali Ravcı, İnönü Stadı’nda basın mensuplarına açıklamada bulunarak takımın son durumunu değerlendirdi.
Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Ravcı, \"Milli maç arasını iyi geçirdik. Bilindiği üzere Antalya maçının ardından ara vermeden çalışmalara devam ederek, sadece bayramda oyuncularımıza izin verdik. 3 günlük izinden önceki arada takım halinde çok iyi çalıştık. Oyuncularımızda izinlerini iyi değerlendirdi. Tekrar Malatya’da toplanıp Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Milli takım maçları için ülkelerinde olan Khalid ve Sadio’da aramıza katılacaklar. Her hangi eksik ve sakat futbolcumuz bulunmuyor\" dedi.
YENİ TRANSFERLERİ TAKIMA KAZANDIRACAĞIZ
Transfer dedikodularına açıklık getiren teknik adam Ravcı, \"Transfer söylentilerine çok fazla kulak asmamak lazım. Transfer sezonunun bitmesine birkaç gün kaldı. Santrafor ihtiyacımız var. Son güne kadar her şey olabilir. İhtiyaç duyduğumuz mevki ile ilgili arayışlarımız devam ediyor. İnşallah son güne kadar yeni transferi takıma kazandıracağız. Transfer dedikoduları daha öncede çok yapıldı. Bu konuda hocamız ve yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı yok. Bir tek santrafor oyuncu eksiğimiz var, onu bitirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

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