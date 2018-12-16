Evkur Yeni Malatyaspor kazandı; ikinci sıraya yükseldi

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Boutaib'in golleriyle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ev sahibinde kart cezalısı olan Aleksic ve Donald ile sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia, bu maçta forma giymedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı siyahlılar, 16. dakikada Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0. 34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Sarı siyahlılar, 50. dakikada Guilherme ile 3. gole çok yaklaştı. Ceza sahası içine yaptılan ortaya yetişen Brezilyalı oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. 56. dakikada bu kez direğe takılan isim Buğra oldu. Adem Büyük'ün ortasında topa çok iyi yükselen Buğra'nın vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın 72. dakikasında hakem Mete Kalkavan, Sadık Çiftpınar ile Diego Angelo'yu kırmızı kartla oyundan attı. Angelo'nun faulü sonrası oyunun durmasıyla maçın hakemi 'VAR' uygulamasına gitti. VAR sonrası Celutska ve Eren sarı kartla cezalandırıldı. Sadık ile Diego ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

Evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 28'e çıkarttı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Antalyaspor ise 5. sıraya geriledi.