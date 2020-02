Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) -

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23\'üncü haftasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, mutlaka 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında pazar günü saat 13.30\'da sahasında Kardemir Karabük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde düzenlenen antrenmana sakatlığı bulunan Issiar Dia, izinli olan Azubuike, Doria ve Cissokho katılmadı. Hafif tempolu koşudan sonra güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut, Bursaspor maçından önce de çok zorlu maçlar oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu: \"Bizim için her maç zor maç gibi geçiyor. Çünkü ben geldiğimden beri söylediğim şeyleri tekrarlayacağım. Elimizdeki kadroyla maksimumunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kadromuz istediğimiz şekilde veya benim istediğim şekilde geniş değil. Geniş olmadığından bazı pozisyonlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Sakatlıklarımız olduğunda veya kart cezalısı arkadaşlarımız olduğunda sorunlar yaşıyoruz. O yüzden kadroda o bölgelerde her zaman yamalarla oynamak zorunda kalıyorum. O şekilde halen devam ediyor. Evet transfer yaptık. 2 arkadaşımız bize yeni katıldı ama maalesef bunlar transfer periyodunun son döneminde geldi. Onların eksiklikleri var veya takıma uyum süreci bulunuyor. Bunlar zaman alıyor. Hemen bugünden yarına olmayan şeyler. O yüzden orada da ufak tefek sıkıntılarımız oluyor ama yine de Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve yapmaya da devam edecekler\" dedi.

\"3 PUAN ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ\"

Son Bursaspor maçında hücum anlamında çok fazla iş yapamadıklarını kaydeden Erol Bulut, \"Defans anlamında da neler yapılması gerektiğini futbolcularım gösterdi. İstediğimiz o 1 puanı Bursaspor\'dan almış olduk. Önümüzde şu an Karabük maçı var. Kesinlikle alacağımız mutlak 3 puan olacak. Bu rakibimizi küçümsemek değil. Kesinlikle rakibi küçümsemiyoruz. Ancak 3 puan almamız gereken bir maç. Onun üzerinde çalışmalarımızı bu hafta gerçekleştireceğiz zaten. Karabükspor maçından sonra zorlu haftalar başlıyor. Konya olsun, Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Başakşehir olsun zorlu haftalara gireceğiz. O yüzden kendimizi bu hafta galibiyete odaklanacağız ve odaklandık doğrusu. Zorlu maçları Evkur Yeni Malatyaspor iyi oynuyor. İnşallah o maçlar geldiğinde aynı şekilde yolumuza devam ederiz\" diye konuştu.

\"KENDİMİZİ EN HIZLI ŞEKİLDE TOPARLAYIP O ESKİ FORMUMUZA VE GELMEMİZ GEREKİYOR\"

Hep yüzde yüzüyle oynayan futbolcularının olduğunu ifade eden Bulut, \"Futbolcularımda düşüş olduğu zaman diğerlerinin ön plana çıkması gerekiyor. Çıkmayınca zaten sıkıntılar yaşıyorsunuz. Maalesef evet birkaç arkadaşımızda o düşüş devam ediyor. Çıkış beklediğimiz arkadaşlar var. 1-2 kişi de çıkış var evet ama yeterli değil. O yüzden kendimizi en hızlı şekilde toparlayıp o eski formumuza ve gelmemiz gerekiyor. Biz ekip olarak antrenmanda onlara bilgileri veriyoruz ama kendileri zihinsel olarak her maça hazır olmalı\" şeklinde konuştu.

\"KHALID ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR\"

Bulut, Khalid\'in kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu kaydederek, \"Gol atmasa da bize çok büyük katkı sağlıyor. Defans anlamında çalışkanlığıyla çok katkı sağlıyor. Gol pozisyonlarına da giriyor. Maalesef son maçlarda adım atmadı ama onu kıracağını düşünüyorum. Yine gollerle devam edecek. Maalesef son Bursa maçında sakatlığı vardı, ilk 11\'de oynayamadı, sonradan oyuna girdi. İnşallah bu hafta yine takımda ilk 11\'de yer alacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erol Bulut\'un açıklamaları

- Antrenman detayları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)