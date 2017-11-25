Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı

Süper Lig\'in 13. haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu.

Yeni Malatya Stadyumu\'nda saat 16:30\'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olacak.

İki takımın ilk 11\'i şöyle;

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Yalçın, Chebake, Sadık, Cissokho, Pereira, Adem, Aytaç, Azubuike, Murat, Boutaib

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

MALATYA / DHA