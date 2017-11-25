T24 LogoT24 Logo
Spor

Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı

Süper Lig'in 13

25 Kasım 2017 18:42

Süper Lig\'in 13. haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu.
Yeni Malatya Stadyumu\'nda saat 16:30\'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Volkan Bayarslan ise dördüncü hakem olacak.
İki takımın ilk 11\'i şöyle;
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Yalçın, Chebake, Sadık, Cissokho, Pereira, Adem, Aytaç, Azubuike, Murat, Boutaib
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

MALATYA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigEvkur Yeni MalatyasporBeşiktaşYeni Malatya StadyumuBülent YıldırımYıldırımKemal YılmazVolkan BayarslanYeni Malatyaspor Ertaç Yalçın Chebake Sadık Cissokho Pereira Adem Aytaç Azubuike Murat Boutaib Beşiktaş Fabri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24