Evkur Yeni Malatyaspor geriye düştüğü maçı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayıp 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan BB Erzurumspor henüz 3. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunu yapan Emrah Başsan'a kaleci Fornalle gol izni vermezken, dönen topta Özer Hurmacı'nın şutunu savunma engelledi.

BB Erzurumspor 16. dakikada bir kez daha etkili geldi. Sol kanattan Özer'in ortasına dokunuşu yapan Taylan'ın şutunda Fornalle topu kornere tokatladı. Ardından kullanılan köşe vuruşunda seken topta şutunu gönderen Emrah Başsan'a bir kez daha kaleci Fornalle izin vermedi.

Etkili oyununu sürdüren BB Erzurumspor 40. dakikada Taylan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sunu'nun yerde kalmasıyla, hakem Özgür Yankaya'ya VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izlemeye giden Özgür Yankaya beyaz noktayı gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Jasmin Scuk takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı boyunca Evkur Yeni Malatyaspor'a net fırsat vermeyen BB Erzurumspor devre arasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik arayan Evkur Yeni Malatyaspor, 67. dakikada oyuna sonradan dahil olan Erkan Kaş'ın ortasına iyi yükselen, Donald'ın golüyle skoru eşitlemeyi başardı. Golden sonra da etkili olan Evkur Yeni Malatyaspor 78'de bu kez Issam Chabake'nin ortasına iyi yükselen Eren Tozlu'nun golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Evkur Yeni Malatyaspor 90+5'te gelişen hızlı atakta Eren Tozlu'nun golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Evkur Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor deplasmanından 3 puanla döndü.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatysapor puanını 25'e yükseltirken, BB Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.