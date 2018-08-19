Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi dostluk yemeği

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe müsabakası öncesi, ev sahibi ekip yönetimi tarafından bir yemek organizasyonu düzenlendi.

İki kulübün başkan ve yöneticilerinin buluştuğu yemekte konuşan Adil Gevrek, Fenerbahçe takımını Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dostluk kazansın. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun. İnşallah kazasız, belasız bir lig olur. Umarım kardeşliğin, birliğin olduğu bir sezon geçer. Önemli olan bu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti.

Kentte havanın sıcak olduğunu, misafirperverliğin ise havadan da sıcak olduğunu kaydeden Koç, "Sayın Adil Gevrek'in de dediği gibi, umarız dostluk kazanır. Bence dostluk kazandı bile. Bunun bütün sezona yayılmasını canı gönülden umuyorum, arzu ediyorum. Hem bu akşamki yemek hem de gösterilen ilgiden dolayı ben ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.