Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Çalışkan: \"Sağlam\'ın istifası herkes için sürpriz oldu\"

\"Bursaspor bizden daha kompakt oynadı\"

\"Takım kaptanının fikrini alıp, sportif direktörle istişare ederek kadro kurduk\"

\"Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: \"Çok net bir galibiyet aldık\"

\"Son 20 dakika tempomuzu ve organizasyonumuzu kaybettik\"

\"Evkur Yeni Malatyaspor potansiye olarak iyi bir takım\"

TAHA AYHAN / MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig\'in 5’inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor’a Yeni Malatya Stadı\'nın açılış maçında 4-2 yenildi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Sorumlusu Hakan Çalışkan, Ertuğrul Sağlam\'ın istifasının herkes için sürpriz olduğunu belirterek, \"Teknik direktörün daha önce bir rahatsızlığı vardı. Maça iki gün kala oyuncularla bile vedalaşmadan istifa etti. Bu gelişme, oyuncu grubu ve bizim için sürpriz oldu\" dedi.

\"BURSASPOR BİZDEN DAHA KOMPAKT OYNADI\"

Takımın başında bir antrenmana çıkabildiğini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu: \"Bursaspor, kanat oyuncuları iyi olan bir takım. Erken gelen ve ilk yarının sonlarında yediğimiz goller hamle şansımızı ve takımın moralini aşağılara çekti. Soyunma odasına 1-0 gidebilseydik beraberliği yakalama şansımız olabilirdi. İkinci yarı iki gol daha yedikten sonra bazı değişiklikler yaptık. Dening, inanılmaz iyi şeyler yaptı. Maçı 4-3\'e getirebilseydik beraberliği de yakalayabilirdik. Bursaspor bizden daha kompakt oynadı, daha iyi şeyler yaptı.\"

\"TAKIM KAPTANININ FİKRİNİ ALIP, SPORTİF DİREKTÖRLE İSTİŞARE EDEREK KADRO KURDUK\"

Kadro kurarken sportif direktör Ali Ravcı ile istişare içerisinde olduğunu dile getiren Hakan Çalışkan, Ravcı’nın, 3 aydır takımla beraber olduğunu hatırlattı. Daha sonra Çalışkan şu ifadelere yer verdi: \"Ben takımla beraber olamadım. Takım kaptanlarının fikrini alıp, Ali Ravcı ile istişare ederek kadro kurduk. Maça Eren Tozlu ile başlayabilirdik. Burada bir eleştiri gelirse kabul etmek lazım. Eren oyuna girdikten sonra iyi işler yaptı. Dia\'nın yerine Eren ile başlanabilirdi. Öz eleştiri de yapmak lazım.\"

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PAUL LE GUEN: \"ÇOK NET BİR GALİBİYET ALDIK\"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, elde ettikleri sonuçtan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Fransız teknik adam, maçın belli bölümlerinde kontrolü kaybettiklerini söyleyerek, \"Sonuçtan mutluyum. Çok net bir galibiyet aldık. Mütevazi duruşumuzu devam ettirmemiz gerekiyor çünkü hala maçın belli bölümlerinde kontrolü kaybedebiliyoruz\" dedi.

\"SON 20 DAKİKA TEMPOMUZU VE ORGANİZASYONUMUZU KAYBETTİK\"

Karşılaşmanın son 20 dakikasında tempo ve organizasyon sorunu yaşadıklarını anlatan Le Guen, \"Bu seviyede temponuzu aynı şekilde devam ettiremezseniz rakip takımlar sizi cezalandırırlar. Son 20 dakikada bizim için gerçekleşen şey buydu. Tempomuzu ve organizasyonumuzu kaybettik. Kazandık ama dersler çıkarmamız gerektiğinin de farkında olmalıyız\"

\"EVKUR YENİ MALATYASPOR POTANSİYE OLARAK İYİ BİR TAKIM\"

Evkur Yeni Malatyaspor\'un potansiyeli olan bir takım olduğuna değinen Le Guen, \"Yeni Malatyaspor, potansiyel olarak iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu ancak bu futbolcuların çoğu yeni. Takım olgusunu oluşturmak için zamana ihtiyaçları var. Tıpkı bizim gibi. Gerçekten güzel ve harika bir statları var. Şu anda her rakibe karşı gol atabilecek bir takım olarak gözüküyor ama fazlasıyla gol yiyorlar. Bunu değiştirebilirlerse iyi bir potansiyele sahip olduklarını düşünüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakan Çalışkan\'ın açıklamaları

-Paul Le Guen\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)