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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı biletleri tükendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçının biletlerinin tükendiği öğrenildi

24 Kasım 2017 17:20

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçının biletlerinin tükendiği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi\'nde aldığı başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, maç öncesinde müsabaka biletlerinin tükendiği bildirildi. 27 bin 44 kişilik statta; basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu ve hepsinin satıldığı açıklanırken, Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği de ifade edildi. 
Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor\'un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan karşılaşmada stattaki tüm taraftarlara çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi.
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