‘Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek hakem odasını bastı’ iddiası!

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, Göztepe maçından sonra soyunma odası koridoruna inerek hakemlere tepki gösterdiği öne sürüldü.

Skorer'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek’in, 3-2 kaybettikleri Göztepe maçından sonra hakem odasını bastığı iddia edildi.

Ligde oynadığı üst üste 5. maçından da galibiyet çıkartamayan Yeni Malatyaspor, kendi sahasında ağırladığı İzmir temsilcisi Göztepe’ye 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Maç sonrası hakem kararlarına sinirlenen Adil Gevrek’in soluğu soyunma odası koridorunda aldığı ve hakem Ali Şansalan ile ekibine tepki gösterdiği öğrenildi.

Hakem Ali Şansalan ile temsilcinin yaşanan olayı raporlarına yazdıkları belirtilirken Futbol Federayonu’nun Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e büyük bir ceza verebileceği ifade edildi.

Maç sonrası hakem hatalarını eleştiren Adil Gevrek, şu ifadeleri kullandı;

“Bizim artık sabrımız taştı, iyi niyetli olalım diyoruz, hakemler hata yapabilir diyoruz ama bu hataların üst üste gelmesi bizim sabrımızı taşırdı. Bu kadar tesadüf olmaz, yazık günahtır. Bu kadar emek veriliyor, bu taraftarlar bu stadı dolduruyor. Bir kişinin iki dudağının arasındaki kararla 2 puan gidiyor. Artık bu konuda daha hassas olmaları lazım. Bizim federasyona bu konuda çok ciddi şikayetimiz var. Bunu artık kamuoyunun bilmesi lazım. Burada yapılan hatalar direkt sonucu etkileyen hatalar. Sadece bu iki maçla alakalı değil, oynadığımız 15 tane maçın 10’unda hakem hatası var. Yazık günah değil mi kardeşim? İnşallah bu son olur, inşallah bir daha böyle hatalar olmaz”