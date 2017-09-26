Evkur Yeni Malatyaspor Başakşehir’den Erol Bulut’la anlaştı

MALATYA, (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un Ertuğrul Sağlam’dan sonra yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu. Aktif olarak kariyerine Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nde teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak devam eden Erol Bulut, bu akşam saatleri itibariyle sarı kırmızılı kulüple anlaşma sağladı.

Yeni Malatyaspor yönetimiyle anlaştıktan sonra kararını hem Abdullah Avcı’ya hem de Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’a ileten 42 yaşındaki genç teknik adam hem rıza hem de anlayış istedi. Abdullah Avcı tarafından izin alan Bulut, kulüp yönetiminden aynı anlayışı göremedi. Bulut için Başakşehir kulübüyle Yeni Malatyaspor yönetimi de devreye girerken, tarafların akşam saatlerinde uzlaştığı haberi alındı. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe’de adını duyuran Bulut, Kartalspor, Elazığspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir kulüplerinde yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Erol Bulut ile kendi aralarında anlaştıklarını ancak Başakşehir ile olan sözleşmesinin feshi gerçekleştikten sonra resmi imzaların atılacağını DHA muhabirine belirten Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Yönetim kurulumuz Erol hocamızla prensipte anlaşma sağladı. İnşallah resmi sözleşmeden sonra daha net konuşuruz. Tabi Başakşehir’de çok emeği olan bir isim, dolayısıyla ayrılması biraz uzun sürdü. Tüm camiamız ve yeni hocamız için bu karar hayırlı olsun” dedi.

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