T24 LogoT24 Logo
Spor

Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) STAT: Yeni Malatya Stadı HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Eren (xx) (Dk

01 Ekim 2017 19:05

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)
STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Eren (xx) (Dk.53 Barazite xx), Azubuike (xx) (Dk.42 Murat Yıldırım) Sadık (xxx), Adem (xx), Chabeke (xx), Aytaç (xx), Rahman (xxx), Dening (xxx) (Dk.75 Dia xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Ali (xxx) (Dk.56 Ferhat xx), Jens (xxx), Ömer (xx), Mılosevıc (xxx) (Dk.78 Malıck xx), Fofana (xxx) Petar (xxx), Patrıck (xxx) (Dk.70 Manyama xx), Musa (xxx), Mehdi (xxx), Skubıc (xxx)
GOLLER: Dk.70 Aytaç (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.21 Patrick (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Chabeke, Adem, Rahman, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor) Ali, Ferhat (Konyaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Rahman (ikinci sarı) (Yeni Malatyaspor)
SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı.
21’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Patrick Friday Eze\'ye gönderdi. Patrick dönerek kaleye meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla gönderdi: 0-1.
45’inci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Petar Filipovic doğrudan kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde auta çıktı.
70’inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine sokulan Adem Büyük havadan pasını ceza sahası içine doğru gönderdi. Emanuel Dening gelen topu kafa ile ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Aytaç Kara\'ya indirdi. Aytaç Kara bekletmeden yerden sert vurarak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.
88’inci dakikada Mehdi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
90’ncı dakikada Evkur Yeni Malatyaspor\'da Rahman Buğra Çağıran rakibi Mehdi Bourabia\'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA STAT Yeni Malatya Stadı HAKEMLER Koray GençerlerBozbeyUyarcanYENİ MALATYASPOR ErtaçYalçınKhalidErenDkBaraziteAzubuikeMurat Yıldırım SadıkAdemChabekeAytaçRahmanDeningDiaKONYASPOR Serkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24