Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: 1-1

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), İbrahim Bozbey (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Eren (xx) (Dk.53 Barazite xx), Azubuike (xx) (Dk.42 Murat Yıldırım) Sadık (xxx), Adem (xx), Chabeke (xx), Aytaç (xx), Rahman (xxx), Dening (xxx) (Dk.75 Dia xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Ali (xxx) (Dk.56 Ferhat xx), Jens (xxx), Ömer (xx), Mılosevıc (xxx) (Dk.78 Malıck xx), Fofana (xxx) Petar (xxx), Patrıck (xxx) (Dk.70 Manyama xx), Musa (xxx), Mehdi (xxx), Skubıc (xxx)

GOLLER: Dk.70 Aytaç (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk.21 Patrick (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Chabeke, Adem, Rahman, Murat (Evkur Yeni Malatyaspor) Ali, Ferhat (Konyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Rahman (ikinci sarı) (Yeni Malatyaspor)

SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

21’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Patrick Friday Eze\'ye gönderdi. Patrick dönerek kaleye meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla gönderdi: 0-1.

45’inci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Petar Filipovic doğrudan kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde auta çıktı.

70’inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisine sokulan Adem Büyük havadan pasını ceza sahası içine doğru gönderdi. Emanuel Dening gelen topu kafa ile ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Aytaç Kara\'ya indirdi. Aytaç Kara bekletmeden yerden sert vurarak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

88’inci dakikada Mehdi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

90’ncı dakikada Evkur Yeni Malatyaspor\'da Rahman Buğra Çağıran rakibi Mehdi Bourabia\'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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