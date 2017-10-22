Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: \"Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum\"

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: \"Kendi kalemize attığımız gol bizim için dezavantaj oldu\"

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

Süper Lig\'de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu\'nun 9\'uncu hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor\'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, \"Kendi kalemize attığımız gol bizim için dezavantaj oldu\" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, \"Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum\" ifadelerine yer verdi.

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oldukça zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, \"Zor bir maçtı. Puan ve puanlar almamız gereken bir maçtı. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ilk yarıya maalesef çok iyi konsantre başlayamadık ve 6 dakika içerisinde 2-0 geriye düşmüştük. Bugünkü Trabzonspor maçında farklı oynamak istiyorduk. 1. saniyeden itibaren iyi konsantre olmamız gerekiyordu. Takımımız bunu en iyi şekilde yerine getirdi. İlk yarının sonuna doğru kazandığımız bir golle ikinci devreye galip girdik. Tabii Trabzonspor\'un kalitesi ortada. İkinci yarı baya baskı yaptılar. Biz buna karşı direndik, iyi kapattık agresif oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Ofansif ve defans anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum\" diye konuştu.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Daha sonra açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2 gün önce göreve geldiklerini ve bütün amaçlarının ilk karşılaşmayı kazanmak olduğunu söyledi. Galibiyet düşüncesi ile Malatya\'ya geldiklerini kaydeden Çalımbay, \"Güzel bir ortam vardı gerçekten, güzel bir stat yapılmış, taraftarlar da çok iyiydi. Ama 10 kişi kalmamız bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü hamle yapma şansımız kalmadı. Bir de maalesef kendi kalemize attığımız gol bizim için daha da dezavantaj oldu\" dedi.

İkinci yarıya daha dengeli başladıklarını belirten Çalımbay, \"10 kişi olmamıza rağmen çok iyi pozisyonlar da yakaladık. Bu pozisyonlarda bir gol atabilseydik belki bu maç çok daha farklı bitebilirdi. Bizim açımızdan baktığımızda biz 2 günlük antrenmanla bu maça çıktık. Ama yapacak bir şey yok önümüzde bir kupa maçı var. Bu benim için büyük bir şans. Takımı görmek için oynamayan futbolcularımızı görmek için iyi bir süreç\" ifadelerine yer verdi.

Bir an önce toparlanmaları gerektiğinin de altını çizen Çalımbay, \"Bizim bir an önce toparlanmamız lazım. Takımda bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil, beklediğimizin çok çok altındalar. Ben puan farkının kapacağına inanıyorum, ama herkesin kapasitelerinin çok üstüne çıkması lazım. Takımı iyi bir duruma getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yukarıyı yakalamak için mücadele edeceğiz\" şeklinde konuştu

Çalımbay, ligde önlerinde Galatasaray maçı olduğunu da ifade ederek, bu maçı kazanarak taraftarlara kendilerini affettirmek istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan sonra teknik direktörlerin açıklamaları

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