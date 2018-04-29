Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)



SPOR Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor\'la 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın sıcak havada oynanmasının oyuncuları etkilediği kaydederek, \"Ama maçın geneline baktığımızda topa daha çok sahip olan ve kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Biraz şans yanımızda olsa burada kazanan taraf biz olacaktı. Ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda maksimum puan almak istiyoruz\" diye konuştu.

Ligde kalma barajının 38 puan olduğunu tahmin ettiğini ifade eden Bulut, \"Ama net bir şey yok. Bizim altımızda olan takımların birbirleri ile maçı var ama biz yine de alabileceğimiz en yüksek puanları almak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR CEPHESİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, iki takımın kazanıp ligde kendini garanti altına almak istediğini belirterek, şöyle dedi:

\"İki takımın da net pozisyonu oldu, rakibimiz duran toplarla ve yüksek toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Ligin iyi takımına karşı oynadık. Malatyaspor bu senenin başarılı takımlarından, iyi de bir seyircisi var. Burada rakip takımlara karşı zorlu bir atmosfer oluşturmuşlar. Özellikle takım savunmasını iyi yapan sert bir takım. Bu takıma karşı burada pozisyonlar bulmak ve maçı gol yemeden bitirmek bizim için iyi. Maçın hakkının iki takım açısından da birer puan olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda puanlar alıp ligdeki durumumuzu garanti altına almak istiyoruz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okan Buruk\'un açıklaması

- Erol Bulut\'un konuşması