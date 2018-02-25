Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

EVKUR Yeni Malatyaspor\'da teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında sahasında 3-1 mağlup ettikleri Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı. Maçta daha çok gol bulabileceklerini belirten Bulut, şöyle dedi:

\"Maçta elinden geleni yapan ve iyi pozisyonlara giren bir takım vardı. Bizim hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum. Maçta kaçırdığımız çok pozisyon var, kızdığım nokta son 15 dakikada maçın mahalle maçına dönmesi ve disiplini kaybetmemizdi. Buna hiç tahammül edecek bir teknik adam değilim. Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi ama sonuç olarak 3 puanı aldık ve alt sıralardan gittikçe uzaklaştık, önümdeki maçları alıp iyice rahatlamak işitiyoruz.\"

KARDEMİR KARABÜKSPOR CEPHESİ

Kardemir Karabükspor\'un teknik direktörü Levent Açıkgöz ise, \"Evkur Yeni Malatyaspor\'un kendi sahasında istekli ve coşkulu oynadığını biliyorduk ona göre maça kontrollü başladık. Oyunun başında Ferhat sakatlandıktan sonra yaptığımız değişiklikle oyuna denge getirmeye çalıştık ama her maçta olduğu gibi bu maçta da yan toptan gol yedik ve geriye düştük. Golü yedikten sonra 1-1\'e getirmeye çalıştık fakat 2\'nci golü yedikten sonra yapacak bir şey olmadı ve maç bireysel hatalarla devam etti. Daha sonra da 3\'üncü golü yedik ve mağlup olduk\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Levent Açıkgöz\'ün açıklaması

- Erol Bulut\'un açıklaması

(FOTOĞRAFLI)