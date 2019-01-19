Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 3-2

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Ömer (Dk.85 Eren), Pereira, Ahmet, Donalt, Aleksic, Murat Akça (Dk.79 Gökhan), Chebake, Erkan, Mina, Robin (Dk.68 Murat Yıldırım)

GÖZTEPE: Bastos- Chagas, Alparslan (Dk.57 Gassama), Celso, Halil (Dk.78 Serdar), Castro, Poko (Dk.68 Elessa), Yasin, Silva, Jerome, Berkan

GOLLER: Dk.1 Ömer, Dk.34 Donalt, Dk.52 Aleksic (Yeni Malatyaspor) - Dk.20 Halil, 41 Poko (Göztepe)

SARI KART: Alparslan (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'İnci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Göztepe\'yi 3-2 mağlup etti.

1\'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chebake\'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmed, son çizgide pasını Ömer Şişmanoğlu\'na gönderdi. Ömer Şişmanoğlu, altıpas içinde yaptığı sert şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20\'nci dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında Cameron Jerome ceza alanı içinde kafayla topa yükseklik kazandırdı. Ömer Şişmanoğlu\'nun üzerinden Berkan, kafayla topu Halil\'e indirdi. Halil\'in, altıpas gerisinde yerden kalkarken sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 1-1.

27\'nci dakikada topla birlikte ilerleyen Yasin, ceza yayı içine girmeden sağ ayağıyla sert vurdu. Onun vuruşunda top üstten auta çıktı.

34\'üncü dakikada sol kanattan Erkan, son çizgiden yerden ortasını yaptı. Ömer, pasını geriye doğru Donald\'a çıkardı. Donald, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Beto\'nun sağından filelerle buluşturdu: 2-1.

41\'inci dakikada Andre Castro\'nun pasına Andre Poko, ceza alanı içinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı, onun vuruşudna top kaleci Farnolle\'un sağından ağlarla buluştu: 2-2.

52\'nci dakikada sağ kanattan kullanılan korner sonrasında Alpaslan Öztürk\'ün Murat Akça\'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale nedeniyle, hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Aleksic\'in kullandığı penaltıda top, kaleci Beto\'nun solundan geçerek ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor\'un 3-2\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)