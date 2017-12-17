Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, hakkındaki eleştirilere tepki göstererek, \"Galatasaray kaybettiği zaman direkt hedef hoca gösteriliyor. Bu benim alışkın olmadığım bir durum\" dedi.

Igor Tudor, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Tudor, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansının halen sürdüğünü belirterek, \"Şampiyonluk iddiası olan en önemli takımlardan biriyiz. Türkiye’de iki tane popüler şey var; biri \'Tudor istifa\', diğeri de bu sistem. Herkes buna odaklanmış. Rakip takım sizi cezalandırıyor. Son maçlarda bu tür defans hataları yapıyoruz ve bu nedenle de yeniliyoruz. Duran toplarda sorumluluk almalıyız. Bu maçta ve son maçlarda duran toplardan yediğimiz çok gol vardı. Bu şekilde oynayarak bu sorunu ortadan kaldırırız dedik ama ne yazık ki bazı hatalardan goller yedik. Demek ki şu anda gösterdiğimiz performans yeterli değil. Böyle bir maç bekliyorduk zaten. Beşiktaş maçına baktık, çok ciddi pozisyon vermeyen bir Malatya vardı. Biz de böyle bir Malatya bekliyorduk, defansif anlamda iyi oynadılar. Ama benim oyuncularımdan beklentim daha fazlaydı\" dedi.

Teknik direktörlerin de hata yapabileceğini savunan Tudor, \"Ben de hata yapabilirim. Oyunculara bakıyorsunuz; bazen iyi oynuyorlar, bazen kötü. Bazen hatasız, bazen hatalı oynuyorlar. Alınan bütün kötü sonuçlar ortak; hem oyuncuların, hem hocanın performansı ile ilgili. Benim alışkın olmadığım bir anlayış var. Galatasaray kaybettiği zaman direkt hedef hoca gösteriliyor. Bu benim alışkın olmadığım bir durum. Bugünkü mağlubiyeti oynadığımız sisteme dayandırılacaktır\" diye konuştu.

EROL BULUT: \"BU MAÇ 2-1 BİTTİ AMA 3-1 YA DA 4-1 DE BİTEBİLİRDİ\"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak, 3 puanla sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Skorun lehlerine farklı sonuçla da bitebileceğini kaydeden Bulut, \"İlk yarı tam istediğim gibi oynadık. Ama ikinci yarı bazı arkadaşların da bireysel hataları ile gol yedik. 90 dakikaya baktığımız zaman, iyi bir mücadele sergiledik. Takımımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Baskılı oynuyoruz, her zaman daha çok pozisyona giriyoruz ama o gol pozisyonlarını gole çeviremiyoruz. Bu maç 2-1 bitti ama 3-1 ya da 4-1 de bitebilirdi\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Igor Tudor\'un açıklamaları

- Erol Bulut\'un açıklamaları

FOTOĞRAFLI