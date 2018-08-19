Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor\'la Fenerbahçe, ilk olarak 2011\'de Türkiye Kupası\'nda karşı karşıya geldi. Malatyaspor, sarı-lacivertli takımı grup maçında kendi sahasında 2-1 mağlup etmişti. İki takım Süper Lig\'de 3\'üncü kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geçen sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini sahasında 3-1 mağlup etti, ikinci yarıda ise 2-0 mağlup oldu.

ISLAM SLIMANI İLK 11\'DE

Fenerbahçe\'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester Ctiy\'den transfer ettiği Islam Slimanı, hafta içerisinde sarı-lacivertli kulübe imza attıktan sonra Malatya deplasmanında ilk 11\'de sahaya çıktı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

TRİBÜNLER DOLDU

Evkur Yeni Malatyaspor\'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla tükenmeye başladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı\'nda Fenerbahçe taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribün tamamen doldu. Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 20 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kalmadı.

(FOTOĞRAFLI)