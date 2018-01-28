Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında tüm taraftarlar asker selamı verdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Evkur Yeni Malatyaspor\'un sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında Sarı-kırmızılı taraftarlar asker selamı verdi.

Malatya Stadı\'nda Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi Suriye\'nin Afrin kentindeki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından maçı izlemeye gelen Sarı-kırmızı taraftarlar, yanlarında getirdikleri ay yıldızlı Türk bayraklarıyla asker selamı verdiler. Yaklaşık 15 bin taraftarın izlemeye geldiği maçta 1 dakikalık asker selamının ardından, tüm taraftarlar tek bir ağızla \"şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları atarak tekbirler getirdiler.

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