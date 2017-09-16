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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor: 2-4

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -  STAT: Yeni Malatya stadı HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx) EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Azubuike (xx), Adem (xx), Cissokho (xxx) (Dk

16 Eylül 2017 22:10

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - 

STAT: Yeni Malatya stadı

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx)- Yalçın (xxx), Khalid (xxx), Azubuike (xx), Adem (xx), Cissokho (xxx) (Dk.68 Dening xx), İssam (xx), Aytaç (xx), Mina (xx), İssıar Dia (xxx) (Dk.63 Eren x), Diallo (xxx) (Dk.48 Barazite)

BURSASPOR: Harun (xxx)- Titi (xxx), Batalla (xxx) (Dk.59 Bilal xx), Ekoko (xx)(Dk.60 Yusuf xx), Aziz (xxx), Barış (xxx), Stancu (xxx), Delarge (xxx), Agu (xxx), Badu (xxx), Ekong (xxx)

GOLLER: Dk.75 Khalid, Dk.79 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk.11 Ekong, Dk.46 Batalla, Dk.48 Ekoko. Dk 63 Stancu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: İssam, Khalid, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) -  Agu, Titi, Badu (Bursaspor)

SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor’a 4-2 yenildi.

11’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Ekong\'un kaleye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

18’inci dakikada sol kanattan Batalla ceza sahası içerisine girdi. Battalla\'nın sert vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

31’inci dakikada sağ kattan kullanılan serbest vuruşta topa iyi yükselen Khalid\'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

46’ncı dakikada ceza sahası içerisine giren Batalla\'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

48’inci dakikada sol kanattan ceza sahasında topla buluşan Ekoko topu ağlara gönderdi: 0-3

63’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu topu ağlarla buluşturdu: 0-4

75’inci dakikada Dening’in ara pasıyla buluşan Khalid, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu:1-4

79’uncu dakikada Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Adem, meşin yuvanlağı ağlara görderdi: 2-4

Evkur Yeni Malatyaspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadele 4-2 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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