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Spor

Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Mitrovic ilk kez ilk 11'de Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik Ev sahibi takımdan pankart jesti Maça yoğun ilgi  Sercan SAPANATAN  - Ali DANAŞ / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor

25 Kasım 2017 19:55

Mitrovic ilk kez ilk 11\'de

Evkur Yeni Malatyaspor\'da 2 değişiklik

Ev sahibi takımdan pankart jesti

Maça yoğun ilgi 

Sercan SAPANATAN  - Ali DANAŞ / MALATYA, (DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor\'a konuk oluyor.
Mücadele öncesi Beşiktaş\'ta son dakikada sakatlık şoku yaşandı. Portekizli yıldız Pepe maç öncesinde ısınırken sakatlandı. Siyah-beyazlı takımın TFF\'ye bildirdiği kadroda ilk 11\'de görünen Portekizli futbolcu, ısınmada yer aldı. Bu sırada arka adalesinden sorun yaşayan Pepe, maç başlamadan yerini Necip Uysal\'a bıraktı.
MITROVIC İLK KEZ İLK 11\'DE
Porto müsabakasına ilk 11\'de başlayan Tosic, cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Tosic\'in yerine stoperde Mitrovic\'i oynattı. Bu sezon ligde sadece 4\'üncü haftadaki Kardemir Karabükspor maçında sonradan oyuna girerek 19 dakika süre alan Mitrovic, ilk kez bir müsabakaya ilk 11\'de başladı.
EVKUR YENİ MALATYASPOR\'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11\'ine göre iki değişikliğe gitti. Bulut, Beşiktaş mücadelesine takımını Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Azubuike, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11\'iyle çıkardı. Genç teknik adam, Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Faslı golcü Boutaib\'e görev verirken, o mücadeleye 11\'de başlayan Batuhan Altıntaş\'ı kadroya almadı. Erol Bulut, orta sahada da Barazite\'nin yerine Azubuike\'yi görevlendirdi. 
EV SAHİBİ TAKIMDAN PANKART JESTİ
Sarı-siyahlı ekip, Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grubundan lider olarak çıkmasını kutladı. Malatya temsilcisi, maçtan önce ısınmaya \"Gururumuz Beşiktaş\'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz\" yazılı pankartla çıktı.
Öte yandan karşılaşma öncesi de Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, Beşiktaş yönetimine yemek verdi. Her iki takımın başkanı ve yöneticilerinin katıldığı dostluk yemeği sonrası birlikte karşılaşmanın oynanacağı Yeni Malatya Stadyumuna geçildi.
MAÇA YOĞUN İLGİ 
Yeni Malatya Stadyumu\'nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 12 yıl sonra Malatya\'ya gelen Beşiktaş\'ta taraftarlar kendilerine ayrılan 2 bin 500 kişilik tribünü doldururken, Malatyalılar da takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan kısmı doldurdu.

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