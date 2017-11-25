Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-0

Sercan SAPANATAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat Yıldırım , Azubuike (Dk. 72 Diallo), Aytaç (Dk. 84 Barazite), Adem (Dk. 87 Dening), Pereira, Boutaib

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Necip (Dk. 73 Fatih Aksoy), Mitrovic, Adriano, Atiba (Dk. 69 Oğuzhan), Tolgay, Quaresma (Dk. 58 Negredo), Talisca, Babel, Cenk

SARI KARTLAR: Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor) - Mitrovic (Beşiktaş)

Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

8\'inci dakikada sağ köşeden Aytaç\'ın kullandığı köşe vuruşuna Sadık kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Murat Yıldırım\'ın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top uzaklaştırıldı.

22\'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Pereira\'nın ortasında ceza sahası içinde Azubuike\'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri\'de kaldı.

45+1\'inci dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Murat Yıldırım\'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle tamamlandı.

52\'nci dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pereira\'nın içeri çevirdiği topa ceza sahası sağ çaprazında Azubuike\'nin bekletmeden yaptığı vuruş, Beşiktaş savunmasından döndü.

53\'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pereira\'nın yaptığı ortada arka direkte Boutaib\'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62\'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem\'in ortasında penaltı noktası üzerindeki Pereira\'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70\'inci dakikada sağ kanatta Chebake\'nin ortasına ön direkte Boutaib vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Fabri\'de kaldı.

85\'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan\'ın ortasında arka direkte Negredo\'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0\'lık beraberlikle sonuçlandı.

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