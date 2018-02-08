Evkur Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21\'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, küme hattında bulunan takımların ve şampiyonluğa oynayan takımların durumu, ligi ateşten gömleğe çevirdiğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21\'nci haftasında Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Issiar Dia katılmadı.

Sarı kırmızılı takımın Sportif Direktörü Ali Ravcı, \'yenilgi\' kelimesini kullanmak istemediklerini söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını kaydederek galibiyet için çalıştıklarını ifade eden Ravcı, şunları söyledi: \"Futbolda yenilmekte, yenmekte berabere kalmakta var. 3 sonuca açık bir oyun ama biz içerde oynayacağımız Kasımpaşa maçını kazanmak istiyoruz. Geçen hafta bizim açımızdan talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. En kötü ihtimalle beraberlikle bitirebileceğimiz, hatta galip gelebileceğimiz maçı kendi ellerimizle rakibe armağan ettik. Bu konuda şapkamızı önümüze indirip düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zor maçlar bizi bekliyor. Devre arasında bütün takımların takviye yaparak güçlenmesi ikinci yarının çetin geçeceğini gösteriyor. Küme hattında bulunan takımların ve şampiyonluğa oynayan takımların durumu ligi ateşten gömleğe çeviriyor. Bu durumun böyle olacağını ligin ilk yarısında biliyorduk. Ama biz iyi bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var. Her ne kadar transfer döneminde ikinci yarı birçok şek konuşulsa da mevcut oyuncularımıza her zaman güvendik. Çünkü mevcut puanları onlar topladılar. İki takviyemiz oldu. Onlarda eminim ki; takımımıza güç katacaklar. Kasımpaşa maçı diğer karşılaşmalar gibi bizim için son derece önemli. Onlarında iyi bir ekip olduğunu biliyoruz. Zor ve güzel bir maç olacak. Daha sonraki haftalarda korkulu rüya görmemek için kendi evimizde kazanmak istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Ravcı\'nın konuşması

(FOTOĞRAFLI)