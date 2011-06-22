-EVİTA'NIN MÜCEVHERLERİ BULUNDU MİLANO (A.A) - 22.06.2011 - Arjantin'in eski devlet başkanlarından Juan Domingo Peron'un eşi Eva Peron'un İspanya'da kaybolan mücevherleri İspanya'da bulundu. İspanyol polisiyle çalışan İtalyan jandarmasının operasyonunda, Aralık 2009'da İspanya'nın Valencia kentindeki bir dükkandan çalınan mücevherler, İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki bir otelin odasında bulundu. Elmas taç, elmas kulak küpeleri ve yüzüklerden oluşan mücevherlerin değerinin 6 milyon avro olduğu bildiriliyor. Eva (Evita) Peron, 1952 yılında 33 yaşındayken kanserden ölmüştü.