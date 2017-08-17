Evinin terasından bebek bezi atmaya çalışırken elektrik akımına yakalandı

Hindistan'nın Delhi eyaletinde tatil için oğluyla beraber amcasının evine giden 24 yaşındaki Annu isimli kadın, çocuğunun kirli bezini evinin terasından atmak isterken hemen üzerinden geçen elektrik kablosuna takıldı. Talihsiz kadının elbiselerinin maruz kaldığı elektrik akımının etkisiyle alev aldığı öğrenildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre olayın ardından hastaneye kaldırılan Annu'nun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

24 yaşındaki kadının bebeğinin bezini atarken nasıl elektrik akımına kapıldığı ile ilgili ise henüz bir detay verilmedi.