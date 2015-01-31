Evinin önündeki karı temizlemeyen ABD Dışişleri Bakanı Kerry’ye para cezası

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, evinin önündeki karları temizlememesi sebebiyle 50 dolar (yaklaşık 120 TL) para cezasına çarptırıldı.

ABD’de son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası eyalet yöneticileri bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda Boston Belediye Başkanı Martin Walsh, evinin ya da iş yerinin önü kara gömülmüş kişilerin temizlik yapmamaları durumunda kendilerine para cezası kesileceğini ifade etti. Bu konuda piyangonun ilk isabet ettiği kişilerden biri de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry oldu. Kerry Boston’daki malikanesinin önündeki karları temizletmeyince 50 dolar para ceza aldı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kerry’nin sözcüsü Glen Johnson, cezanın hemen ödeneceğini ifade etti. Johnson, ayrıca evin önünün temizlendiğini de ifade etti.