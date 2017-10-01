Evinin önünde tüfekli saldırıda yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde tüfekle ateş açılan 35 yaşındaki Abuzer Uçar yaralandı.

Olay, öğleden sonra Barbaros Hayrettin Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evi önünde bulunan Abuzer Uçar\'a tüfekle ateş edip kaçtı. Uçar, ayağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Uçar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Uçar\'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



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