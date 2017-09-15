Evinin önünde tabancayla vuruldu

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde 27 yaşındaki Olcay Beşel, evinin önünde tabancayla açılan ateş sonucu kasığından yaralandı.

Olay Osmanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Gece yarısı evinin önüne gelen Olcay Beşel, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu kasığından yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi ve 112\'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri Beşel\'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

Jandarmanın olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI