Evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken ortadan kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına bugün de devam etti. Arama çalışmalarını sonunda Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin önündeki dereye 2 yaşında Melek Memiş isimli bir kız çocuğunun düştüğü bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Sualtı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam ve 1 kaptan ile saat 15.00 sıralarında arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bugün saat 16.40 sıralarında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştur” denildi.

Son üç günde üçüncü çocuk ölümü

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi akşamı ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin geçen salı günü (30 Haziran 2020) cansız bedenine ulaşılmıştı. Giresun Valisi Enver Ünlü, cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yle ilgili olarak "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil" demişti.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin cesedi de fün (1 Temmuz 2020) sulama kanalında bulunmuştu. Otizmli çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilmişti.